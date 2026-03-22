Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае атак США на электростанции

Тегеран полностью закроет Ормузский пролив в случае атак США на иранские электростанции. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия". Там же отметили: Иран в случае атак по своим электростанциям со стороны США будет рассматривать все объекты энергетики и связи Израиля целями военных ударов.