Техногенная авария в штате Вашингтон унесла жизни 11 человек
Власти США объявили о гибели 11 человек в результате аварии на бумажной фабрике в американском штате Вашингтон: тела 9 погибших до сих пор еще не найдены.
Взрыв резервуара с химикатами, который оказался причиной трагедии, обещает стать самой масштабной техногенной аварией в США за последнее десятилетие.
Гибелью людей дело не ограничилось: в результате аварии из цистерны вылились полмиллиона литров крайне токсичного "белого щелока" - масштаб загрязнения еще оценивают власти, но ликвидация его последствий может затянуться на многие годы.
Химикаты попали в местную реку: власти утверждают, что непосредственной опасности людям нет, однако рекомендовали жителям соседнего города не приближаться в открытой воде.
Масштаб потерь пока толком оценить невозможно: спасательные работы на месте катастрофы продолжаются.