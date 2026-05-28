Техногенная авария в штате Вашингтон унесла жизни 11 человек

Власти США объявили о гибели 11 человек в результате аварии на бумажной фабрике в американском штате Вашингтон: тела 9 погибших до сих пор еще не найдены.

Взрыв резервуара с химикатами, который оказался причиной трагедии, обещает стать самой масштабной техногенной аварией в США за последнее десятилетие.

Гибелью людей дело не ограничилось: в результате аварии из цистерны вылились полмиллиона литров крайне токсичного "белого щелока" - масштаб загрязнения еще оценивают власти, но ликвидация его последствий может затянуться на многие годы.

Химикаты попали в местную реку: власти утверждают, что непосредственной опасности людям нет, однако рекомендовали жителям соседнего города не приближаться в открытой воде.