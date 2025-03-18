Telegraph: Украинские беженцы в Британии могут потерять жилье

Украинские беженцы испытывают трудности с трудоустройством и сохранением жилья в Великобритании из-за неопределенности с продлением визы, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Как указывает газета, по специальным программам для беженцев из Украины визу в Великобритании получили около 220 тысяч украинцев, срок ее действия составляет три года. Прием заявлений на продление визы открылся еще 4 февраля, однако период ожидания решения создает "большую неопределенность", добавляет Telegraph.

"Четверо из десяти украинцев, получивших убежище, говорят, что им трудно сохранить работу и жилье, потому что они не смогли доказать работодателям и арендодателям, что смогут остаться в Великобритании после марта", - говорится в публикации издания.

Согласно исследованию, результаты которого приводит Telegraph, о планах подать запрос на продление визы заявили 94 % опрошенных украинских беженцев, а у 74 % срок действия виз истекает до июля.

При этом порядка 41 % сказали, что потеряли возможность трудоустройства или продвижения по службе, еще 22 % заявили, что "их трудовой договор не продлили". В свою очередь 26 % не смогли продлить аренду.

"24 % украинских беженцев сказали, что не смогли заключить новый контракт об аренде жилья", - отмечает газета.

Исследование было проведено среди 1133 украинских беженцев в Великобритании, сроки его проведения не указываются.

Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне кризиса. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.