Телеканал GB News оштрафован за нарушение правил беспристрастности

Британский регулятор вещания Ofcom оштрафовал телеканал GB News на 100 тысяч фунтов стерлингов (это около 130 тысяч евро) за нарушение правил беспристрастности во время сессии вопросов и ответов с премьером Сунаком. Программа «Народный форум: премьер-министр» транслировалась 12 февраля этого года в преддверии всеобщих выборов и получила 547 жалоб. Регулятор определил, что формат программы не смог обеспечить сбалансированный диапазон важных точек зрения, в частности, исключив взгляды лейбористской партии. Исполнительный директор GB News заявил, что решение Ofcom - это «прямое нападение на свободу слова и журналистику в Соединенном Королевстве».