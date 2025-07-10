Территория вымирания. В Литве и Финляндии около 80 % семей бездетные

В Европе происходит демографическая катастрофа. По данным Евростата, в 2024 году по всему Евросоюзу насчитали всего 23,5 % семей с детьми.

Лучше всего ситуация в Словакии, где таких семей более трети. Хуже всего дела обстоят в Литве и Финляндии. Там бездетных семей около 80 %. 12 % европейцев - родители-одиночки. Эти данные свидетельствуют, что Европа уже фактически превратилась в территорию вымирания.