Террористический режим и бонусы за жертвы: почему ВСУ бьют по гражданским

Киев давно объявил войну мирному населению. ВСУ бьют беспилотниками по простым жителям России, и это уже стало закономерностью.

В четверг, 18 июня, киевский режим устроил самое крупное дроновское нашествие на российскую территорию с начала СВО. Противник запустил без малого 1 тыс. дронов-камикадзе. Около 200 из них были нацелены на столичный регион.

Слово "дрон" в переводе с английского означает "трутень". Запуск полчища этих смертоносных военных устройств - акция устрашения для создания паники среди мирного населения.

В результате обстрелов жилых домов и торговых точек только в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей (3 года и 10 лет). Нескольким украинским БПЛА удалось атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод. Черный дым до неба видели все автомобилисты, проезжавшие по южной части МКАД. По данным Минобороны России, средствами ПВО было сбито 992 беспилотника самолетного типа.

Атаки на российской территории news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85b7f068-0c22-4895-a64c-bb7824980020/conversions/081488ae-2475-4382-aad1-5dbcc5a77900-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85b7f068-0c22-4895-a64c-bb7824980020/conversions/081488ae-2475-4382-aad1-5dbcc5a77900-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85b7f068-0c22-4895-a64c-bb7824980020/conversions/081488ae-2475-4382-aad1-5dbcc5a77900-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85b7f068-0c22-4895-a64c-bb7824980020/conversions/081488ae-2475-4382-aad1-5dbcc5a77900-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ранее произошел акт мести населению Луганской Народной Республики за выбор в пользу России. В ночь на 22 мая ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Старобельску. Целями выбрали отнюдь не военные объекты, а педагогический и профессиональный колледжи ЛНР. Рассчитали, в тот момент в общежитии, расположенном в том же здании, находилось около 80 студентов. Под завалами погиб 21 человек.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Они заинтересованы в том, чтобы поражать как можно больше гражданских объектов. Они преследуют автомобили мирных жителей и наносят удары по ним, потому что все это превратилось в подобие компьютерной игры, за результаты в которой предусмотрено поощрение. Существует целая система бонусов за количество жертв, обнаруженных на открытой местности".

Василий Небензя news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/989f7e23-afcf-4b62-b093-3651aa9b7f5f/conversions/faf98146-9cc9-4671-b16c-5f3de9673d5b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/989f7e23-afcf-4b62-b093-3651aa9b7f5f/conversions/faf98146-9cc9-4671-b16c-5f3de9673d5b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/989f7e23-afcf-4b62-b093-3651aa9b7f5f/conversions/faf98146-9cc9-4671-b16c-5f3de9673d5b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/989f7e23-afcf-4b62-b093-3651aa9b7f5f/conversions/faf98146-9cc9-4671-b16c-5f3de9673d5b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Главарю киевского режима во что бы то ни стало нужно отвлечь внимание украинцев от фатальных провалов ВСУ на фронте, замаскировать плачевное состояние своей армии. Та стремительно утрачивает и боевой дух, и вооружение. Потому массированная воздушная акция против России - это еще и показательное выступление в расчете на внешнего потребителя, а именно на США и Европу.

"Мы договорились нарастить поставки средств ПВО, перехватчиков, оружия дальнего радиуса действия. Президент США пообещал мобилизовать американскую оборонную промышленность, чтобы обеспечить поставки этой техники. И по нашей просьбе обещано, что выдача разрешений на применение американского оружия на территории Украины будет ускорена", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49ad410b-dfd7-49c0-9022-8ce497c6d9a1/conversions/edd40d1d-4772-49b3-83f4-08afe7ce118a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49ad410b-dfd7-49c0-9022-8ce497c6d9a1/conversions/edd40d1d-4772-49b3-83f4-08afe7ce118a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49ad410b-dfd7-49c0-9022-8ce497c6d9a1/conversions/edd40d1d-4772-49b3-83f4-08afe7ce118a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49ad410b-dfd7-49c0-9022-8ce497c6d9a1/conversions/edd40d1d-4772-49b3-83f4-08afe7ce118a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тем не менее дрон-шоу над Россией не впечатлило западных союзников Киева настолько, чтобы те согласились скоропалительно принять Украину в ЕС. Этот пункт даже убрали из декларации прошедшего в Брюсселе саммита Евросоюза.

А что касается беспилотников, то брюссельской декларацией вдохновенно постановили, что исключительно Россия ответственна за любые инциденты с беспилотниками в воздушном и морском пространстве ЕС вне зависимости от реального происхождения этих аппаратов. Наградили заведомым алиби творца подлых бесчеловечных атак на гражданское население. И нелегальный Зеленский не успокаивается, устраивает гнусные словесные вылазки. Сначала неумелое оскорбительное письмо президенту России Владимиру Путину, причем на английском языке, затем - абсурдный ультиматум Минску: мол, войне быть, если Беларусь не отведет свою технику от границ.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Это цепочка терактов, но это цепочка, которая связана идеологией. Это самое страшное, что может быть, когда государство, в данном случае Украина, полностью превратилось, по сути, в террористический режим, который имеет четкий план уничтожения гражданского населения. Это же не только наша страна, они то же самое делают в Африке. Они то же самое делают на Ближнем Востоке и Севере Африки, посмотрите. Это идеология, которая стала государственной идеологией. Это бесконечное получение финансов и оружия со стороны различных международных акторов. Это страны Западной Европы, это, к сожалению, другие страны так называемого коллективного Запада, натовские страны, которые делают это как индивидуально, так и собираются в так называемые форматы. Форматы "Рамштайн", натовские форматы. Это настоящий международный терроризм".

Мария Захарова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e10530ac-b118-413f-b2a4-90eee86dfaa1/conversions/abb3c126-0c62-4e53-a9d6-51e8064656ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e10530ac-b118-413f-b2a4-90eee86dfaa1/conversions/abb3c126-0c62-4e53-a9d6-51e8064656ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e10530ac-b118-413f-b2a4-90eee86dfaa1/conversions/abb3c126-0c62-4e53-a9d6-51e8064656ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e10530ac-b118-413f-b2a4-90eee86dfaa1/conversions/abb3c126-0c62-4e53-a9d6-51e8064656ad-xl-___webp_1920.webp 1920w

В доказательство, согласно последней информации, Лондон планирует передать Киеву 150 тыс. дронов и более 350 ракет, Берлин намерен направить киевскому режиму около 400 млн долларов на системы ПВО и ракеты к ним. Нидерланды пообещали выделить 500 млн евро на закупку БПЛА.