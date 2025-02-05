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The Guardian: польские пограничники связывали руки мигрантам, избивали и распыляли в лица газ
В Британии неожиданно признали, что белорусская информация о зверствах польских пограничников - правда.
Издание The Guardian сообщает, Польша использует манипулятивную трактовку "гибридная война", чтобы "оправдать приостановку основных прав человека" при обращении с беженцами на границе. Авторы обращают внимание, возведение на границе с Беларусью забора длиной 186 км Варшава также объясняет "гибридной войной".
Журналисты британской газеты побывали на польско-белорусской границе и увидели там две реальности. Одна - специально подготовленная, другая - та, о которой рассказывают люди на границе. Например, приводится история Дахира. В 17-летнего парня родом из Сомали стреляли резиновыми пулями при попытке пересечь польскую границу. Его и его сомалийского попутчика избивали и пинали, а на третьего, сирийца, натравили собаку. Группу раздели до нижнего белья, конфисковали и уничтожили телефоны и обувь, прежде чем заставить их вернуться в Беларусь. Просьбы подать ходатайства о предоставлении убежища были грубо отвергнуты.
Еще 13 жертв утверждают, что польские пограничники связывали людям руки стяжками, избивали их, распыляли в лица газ, отбирали верхнюю одежду и бросали людей в болота и реки за границу.