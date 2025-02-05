The Guardian: польские пограничники связывали руки мигрантам, избивали и распыляли в лица газ

Журналисты британской газеты побывали на польско-белорусской границе и увидели там две реальности. Одна - специально подготовленная, другая - та, о которой рассказывают люди на границе. Например, приводится история Дахира. В 17-летнего парня родом из Сомали стреляли резиновыми пулями при попытке пересечь польскую границу. Его и его сомалийского попутчика избивали и пинали, а на третьего, сирийца, натравили собаку. Группу раздели до нижнего белья, конфисковали и уничтожили телефоны и обувь, прежде чем заставить их вернуться в Беларусь. Просьбы подать ходатайства о предоставлении убежища были грубо отвергнуты.