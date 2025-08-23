The Telegraph: Украину ждет катастрофа в случае провала мирных инициатив Трампа

Украину ждет катастрофа в случае провала мирных инициатив Дональда Трампа, пишет британское издание The Telegraph. Дальнейшие потери в живой силе и нехватка военной техники могут иметь катастрофические последствия.



В ходе рабочего брифинга в Белом доме Трамп объявил, что в течение двух недель ситуация по разрешению украинского конфликта, вероятно, прояснится. Тогда будут определены дальнейшие политические решения Вашингтона.