Тиханский: Учения 45-й бригады Бундесвера у границ Беларуси носили наступательный характер

Первое зарубежное размещение бронетанковой бригады ФРГ, реваншистские настроения в немецких медиа и нежелание солдат служить в Литве - военно-политический аналитик Александр Тиханский прокомментировал учения 45-й бронетанковой бригады Бундесвера в непосредственной близости от белорусской границы.

Эксперт обратил внимание, что год назад официально была открыта база 45-й бронетанковой бригады Бундесвера: "Так и хочется, извините, иногда сказать "Вермахта", поскольку это первое размещение подразделения Бундесвера за границей. Ну, если не считать, конечно, коалиционные действия в Афганистане. То есть полноценную базу Бундесвер создает на территории Литвы, буквально в 15 км от белорусской границы".

Военнослужащие Бундесвера не хотят служить на территории Литвы, хотя литовцы уже практически закончили строить для них городок, создают особые условия.

Недавно литовский президент Гитанас Науседа и вовсе заявил, что вторым языком в Литве должен стать немецкий.

"Естественно, это поднимает вопросы старого немецкого реваншизма, но он больше Ливонско-Тевтонский", - подчеркнул Тиханский.

Говоря об идеологической составляющей, эксперт указал на десятилетия исторического ревизионизма, которые привели к возможности безнаказанно размещать военные подразделения на территории других государств.

"Надо знать обстановку информационной самой Германии. На сегодняшний день 80 % всей информации, которая находится в медиа, они все, в общем-то, поднимают реваншистский дух. Вспоминается все", - заявил аналитик.

Военные учения: наступательный характер и проблема укомплектования

Отдельно обсуждались цели и задачи прошедших учений. Как отметил Тиханский, даже чисто военные эксперты признают, что размещение этой бригады как такового военного значения не имеет. Это, скорее, военно-политический выход Бундесвера и его приближение на восток.

"Посмотрите, цели и задачи учения военного учения вот этой бригады, если взять полностью их оценку, они были наступательными, а не оборонительными. Здесь я могу привести примеры: использовались беспилотные системы", - подчеркнул аналитик.

Командир бригады - бригадный генерал Кристоф Хубер, ссылаясь на опыт Украины, заявляет о боеспособности своего подразделения. На сегодняшний день три боевых батальона из Германии уже прибыли, однако остро стоит вопрос стопроцентной укомплектованности.

В ходе учений, как сообщается, Бундесвер наносил беспилотниками удары по собственным танкам, пытаясь выявить слабые места и способы уклонения. В этой связи обсуждалась концепция превосходства НАТО в воздухе. Собеседник отметил, что эта концепция в альянсе остается, и на ней основаны все сценарии операций. Однако вопрос беспилотных систем - это вопрос поля боя.

Генерал Хубер, командующий 45-й бригадой, делал заявления о том, что сейчас все контролируется искусственным интеллектом и беспилотными системами, а современный военнослужащий не будет принимать непосредственного участия в боевых действиях.

"С какой целью делаются такие заявления? - задался вопросом Александр Тиханский. - Это как раз попытка убедить собственных военнослужащих, что умирать не придется. Что это вот такая военная игра вдоль границы? Опять же, в игровой форме втягивают военнослужащих в потенциальный конфликт".

Эксперт напомнил, что генерал Хубер находится на этом театре военных действий с 2016 года, когда он был командиром отдельной тактической батальонной группы в Литве. Он прекрасно понимает разницу между географией возможного конфликта у границ Беларуси и украинским театром военных действий.

"Беспилотников, опять же, как снарядов, не нашлепаешь, - резюмировал аналитик. - Вот снаряд произвели, и он лежит. И год, и два, и 10, и 20 лет пролежит. А беспилотник его сделали, и если положили на склад, то максимум через год он уже не тот. И программное обеспечение, и его взаимодействие в сети, в нейросети - это уже теряет свое значение".