Times: Великобритания подпишет "исторический оборонный пакт" с Германией

Times сообщает, Великобритания подпишет "исторический оборонный пакт" с Германией, который позволит странам сформировать "более тесные военные связи с Евросоюзом".

Соглашение позволит британским и немецким войскам проводить совместные учения на восточной границе НАТО с Россией, по предварительной информации, в Эстонии и в Литве.

Утверждается, что Лондон также намерен сотрудничать с Германией, Францией, Польшей и Италией в создании следующего поколения ракет дальнего радиуса действия.