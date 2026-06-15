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Торжественный прием по случаю 25-летия ШОС состоялся в Пекине
Торжественный прием по случаю 25-летия Шанхайской организации сотрудничества прошел 15 июня в Пекине. В числе гостей были министр иностранных дел Китая Ван И, главы дипмиссий стран ШОС в КНР. Беларусь представил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси Александр Червяков.
Шанхайский дух, взаимное доверие, равенство, выгода, уважение культурного многообразия и стремление к совместному развитию - отличительные особенности ШОС, подчеркнул генсекретарь организации Нурлан Ермекбаев.
Нурлан Ермекбаев:
"Организацию выделяет способность, несмотря на возможные различия, приходить к общему мнению относительно актуальных вопросов современности, оперативно реагировать на происходящие в мире события и явления. Важной особенностью является наличие 30 профильных механизмов взаимодействия и солидная договорно-правовая база. Все государства-члены расположены в Евразии, связаны историческими отношениями, транспортными путями и общими целями".
За четверть века ШОС превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение современности. К организации есть интерес в мировом сообществе. Шанхайская семья воплощает в жизнь новую модель регионального сотрудничества.
Глава МИД Китая Ван И отметил, что на протяжении 25 лет государства - члены ШОС стоят на страже равноправия и справедливости, ведут борьбу с "тремя силами зла" против вмешательства извне, отстаивают верховенство международного права, выступают за политическое урегулирование конфликта, продвигают мироустройство в русле более справедливого и рационального развития.
В рамках творческой программы торжественного приема заявлены выступления коллективов и демонстрация возможностей китайской робототехники.
Фото: sb.by