Торжественный прием по случаю 25-летия ШОС состоялся в Пекине

Торжественный прием по случаю 25-летия Шанхайской организации сотрудничества прошел 15 июня в Пекине. В числе гостей были министр иностранных дел Китая Ван И, главы дипмиссий стран ШОС в КНР. Беларусь представил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси Александр Червяков.

Шанхайский дух, взаимное доверие, равенство, выгода, уважение культурного многообразия и стремление к совместному развитию - отличительные особенности ШОС, подчеркнул генсекретарь организации Нурлан Ермекбаев.

Нурлан Ермекбаев:

"Организацию выделяет способность, несмотря на возможные различия, приходить к общему мнению относительно актуальных вопросов современности, оперативно реагировать на происходящие в мире события и явления. Важной особенностью является наличие 30 профильных механизмов взаимодействия и солидная договорно-правовая база. Все государства-члены расположены в Евразии, связаны историческими отношениями, транспортными путями и общими целями".

За четверть века ШОС превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение современности. К организации есть интерес в мировом сообществе. Шанхайская семья воплощает в жизнь новую модель регионального сотрудничества.

Глава МИД Китая Ван И отметил, что на протяжении 25 лет государства - члены ШОС стоят на страже равноправия и справедливости, ведут борьбу с "тремя силами зла" против вмешательства извне, отстаивают верховенство международного права, выступают за политическое урегулирование конфликта, продвигают мироустройство в русле более справедливого и рационального развития.

В рамках творческой программы торжественного приема заявлены выступления коллективов и демонстрация возможностей китайской робототехники.