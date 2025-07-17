Трагедия в Италии: 19-летний спортсмен погиб при падении во время велогонки

Фото: Hagens Berman Axeon news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5347004e-f470-4161-bc5b-65221a1a8815/conversions/839af61a-1c23-40af-a237-1563c8df398f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5347004e-f470-4161-bc5b-65221a1a8815/conversions/839af61a-1c23-40af-a237-1563c8df398f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5347004e-f470-4161-bc5b-65221a1a8815/conversions/839af61a-1c23-40af-a237-1563c8df398f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5347004e-f470-4161-bc5b-65221a1a8815/conversions/839af61a-1c23-40af-a237-1563c8df398f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Hagens Berman Axeon

В Италии 19-летний велогонщик Самуэле Привитера погиб в ходе первого этапа веломногодневки "Джиро Делла Валле-д’Аоста" из-за падения. Об этом сообщили на сайте международного олимпийского комитета (МОК), информирует газета "Известия".

"Ему была оказана оперативная медицинская помощь, спортсмена доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался", - написано в сообщении.

По предварительным данным, Привитера упал на спуске, после чего потерял шлем и ударился головой. Точные обстоятельства его смерти расследуются. Отмечается, что в подобных соревнованиях принимают участие гонщики до 23 лет.