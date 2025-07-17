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Трагедия в Италии: 19-летний спортсмен погиб при падении во время велогонки
Автор:Редакция news.by
В Италии 19-летний велогонщик Самуэле Привитера погиб в ходе первого этапа веломногодневки "Джиро Делла Валле-д’Аоста" из-за падения. Об этом сообщили на сайте международного олимпийского комитета (МОК), информирует газета "Известия".
"Ему была оказана оперативная медицинская помощь, спортсмена доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался", - написано в сообщении.
По предварительным данным, Привитера упал на спуске, после чего потерял шлем и ударился головой. Точные обстоятельства его смерти расследуются. Отмечается, что в подобных соревнованиях принимают участие гонщики до 23 лет.
В настоящее время местные правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Из-за инцидента второй этап гонки был отменен.