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Трагедия в Италии: 19-летний спортсмен погиб при падении во время велогонки

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Фото: Hagens Berman Axeon

В Италии 19-летний велогонщик Самуэле Привитера погиб в ходе первого этапа веломногодневки "Джиро Делла Валле-д’Аоста" из-за падения. Об этом сообщили на сайте международного олимпийского комитета (МОК), информирует газета "Известия".

"Ему была оказана оперативная медицинская помощь, спортсмена доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался", - написано в сообщении.

По предварительным данным, Привитера упал на спуске, после чего потерял шлем и ударился головой. Точные обстоятельства его смерти расследуются. Отмечается, что в подобных соревнованиях принимают участие гонщики до 23 лет.

В настоящее время местные правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Из-за инцидента второй этап гонки был отменен.

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