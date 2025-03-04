Трамп не оказывал давления на Киев по вопросу демилитаризации во время переговоров с Украиной

Президент США Дональд Трамп не давил на Киев по вопросу демилитаризации в ходе переговоров с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер якобы оказывал давление на Украину с учетом требований России, чтобы принудить Киев к переговорам. Он дал согласие ввести запрет на членство в НАТО, но вопрос демилитаризации не был настолько принципиальным.

"Демилитаризация - одно из немногих требований России, на которые Трамп не давил на Украину", - приводится в материале высказывание высокопоставленного европейского чиновника.