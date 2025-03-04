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Трамп не оказывал давления на Киев по вопросу демилитаризации во время переговоров с Украиной
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Трамп не оказывал давления на Киев по вопросу демилитаризации во время переговоров с Украинойnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c771300-f93a-4f8a-82e5-47d7542d7fe7/conversions/5386fbc8-26c6-4df3-b629-c0199dbd0f7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c771300-f93a-4f8a-82e5-47d7542d7fe7/conversions/5386fbc8-26c6-4df3-b629-c0199dbd0f7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c771300-f93a-4f8a-82e5-47d7542d7fe7/conversions/5386fbc8-26c6-4df3-b629-c0199dbd0f7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c771300-f93a-4f8a-82e5-47d7542d7fe7/conversions/5386fbc8-26c6-4df3-b629-c0199dbd0f7b-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент США Дональд Трамп не давил на Киев по вопросу демилитаризации в ходе переговоров с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, американский лидер якобы оказывал давление на Украину с учетом требований России, чтобы принудить Киев к переговорам. Он дал согласие ввести запрет на членство в НАТО, но вопрос демилитаризации не был настолько принципиальным.
"Демилитаризация - одно из немногих требований России, на которые Трамп не давил на Украину", - приводится в материале высказывание высокопоставленного европейского чиновника.
Европа бы хотела сохранить Украину в ее нынешнем виде, добавил собеседник агентства.