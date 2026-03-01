Трамп обратился к народу Ирана

Трамп записал новое обращение по поводу военной операции в Иране. Глава Белого дома сообщил: поражены сотни целей, включая объекты Корпуса стражей исламской революции и системы ПВО.

Президент США утверждает, военное командование Ирана "исчезло", а многие представители силовых структур якобы хотят сдаться и "просят иммунитет". Он также заявил, атаки США на Исламскую республику продолжатся, пока не будут выполнены все цели операции.

Дональд Трамп, президент США:

"Я еще раз призываю военных и полицию сложить оружие и получить полный иммунитет или столкнуться с верной смертью. Я призываю всех иранских патриотов, которые стремятся к свободе, воспользоваться этим моментом, быть смелыми и вернуть свою страну. Америка с вами. Я дал обещание и выполнил его. Остальное будет зависеть от вас".