Трамп обратился к народу Ирана
Трамп записал новое обращение по поводу военной операции в Иране. Глава Белого дома сообщил: поражены сотни целей, включая объекты Корпуса стражей исламской революции и системы ПВО.
Президент США утверждает, военное командование Ирана "исчезло", а многие представители силовых структур якобы хотят сдаться и "просят иммунитет". Он также заявил, атаки США на Исламскую республику продолжатся, пока не будут выполнены все цели операции.
Дональд Трамп, президент США:
"Я еще раз призываю военных и полицию сложить оружие и получить полный иммунитет или столкнуться с верной смертью. Я призываю всех иранских патриотов, которые стремятся к свободе, воспользоваться этим моментом, быть смелыми и вернуть свою страну. Америка с вами. Я дал обещание и выполнил его. Остальное будет зависеть от вас".
Впрочем, несмотря на громкие заявления, чуть позже глава Белого дома отказался давать обещания по защите иранцев, которых сам же призывает к свержению власти. При этом Трамп заявил о наличии "трех кандидатов" на пост главы Ирана после смерти верховного лидера Хаменеи. Также Трамп по традиции допустил возможность снятия санкций с Тегерана, "если новое руководство покажет себя прагматичным партнером".