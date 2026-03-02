Трамп обсудил с курдами войну против Ирана

Военную операцию в Иране Трамп по телефону обсудил с лидерами иракских курдов.

Разговоры состоялись на следующий день после начала массированных ударов по иранским целям и стали результатом многомесячных усилий премьер-министра Израиля Нетаньяху по вовлечению курдов в конфликт.

Курдские силы в Ираке насчитывают тысячи бойцов вдоль ирано-иракской границы и имеют тесные связи с курдским меньшинством в Иране, что делает их потенциальным фактором в эскалации.