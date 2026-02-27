Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана

Израиль нанес по Ирану массированный ракетный удар. Известно, что не менее 30 взрывов прогремело в столице страны Тегеране, а также в крупнейших городах - Исфахане, Тебризе и ряде других.

В Тегеране были атакованы президентский дворец, штаб разведки Корпуса стражей исламской революции, а также другие правительственные объекты. Среди пораженных ракетами - здание парламента и верховного суда. Израильтяне охотились на иранское руководство, но, как сообщается, все лидеры исламской республики были своевременно эвакуированы.

Израиль назвал свои атаки "превентивными": они нанесены, якобы, по целям, которые представляли собой угрозу безопасности еврейского государства. Стало известно, что атака была согласованной: американцы участвовали в формировании списка целей и предоставляли необходимую разведывательную информацию.

Насколько серьезный урон был нанесен военным объектам - неизвестно, однако среди мирного населения есть многочисленные пострадавшие и даже, возможно, погибшие.

Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Он назвал ее целью устранение угрозы от руководства ближневосточной страны американскому народу и войскам. Глава Белого дома добавил, что США никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие.

Дональд Трамп, президент США:

"Только что американские военные начали крупную боевую операцию в Иране. Наша цель - защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима. Это жестокая группа очень суровых и ужасных людей, их угрожающая деятельность напрямую угрожает США, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам по всему миру. Их угрожающие действия непосредственно ставят под угрозу США, наши войска, базы за рубежом и союзников по всему миру".

В Женеве только на днях завершились американо-иранские переговоры и, хотя сделку заключить не удалось, прогресс был значительным. Иран, как сообщалось, был готов на значительные уступки в деле ограничения своей ядерной программы.

Сообщалось, что уже в ближайшие дни непрямые переговоры персов и американцев должны были возобновиться. Однако выбор Белый Дом, похоже, сделал в пользу полномасштабного конфликта.