Трамп отвел не более 15 дней на достижение договоренности с Ираном

Трамп заявил, что отводит максимум 15 дней на заключение сделки с Ираном. По словам американского лидера, есть два варианта: либо Вашингтон с Тегераном заключит сделку, либо добьется ее тем или иным образом.



Несмотря на заявления Белого дома о приверженности к переговорам, Вашингтон продолжает наращивать военную мощь у берегов Ирана. Только за последние несколько дней США перебросили на Ближний Восток около 50 самолетов. Еще ожидается, что к выходным в акваторию Персидского залива прибудет авианосец "Джеральд Форд".



По оценкам Wall Street Journal, в ближневосточном регионе сейчас находится самая крупная авиагруппировка ВВС США со времен вторжения в Ирак в 2003 году.