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Трамп планирует заключить сделку с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить сделку с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
На борту самолета, направляющегося на саммит НАТО в Нидерланды, журналисты попросили Трампа прокомментировать формулировки, касающиеся России в коммюнике, которое может быть подготовлено по итогам встречи лидеров альянса.
"Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир (Путин, президент РФ - прим. ред.) позвонил мне. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией", - ответил американский лидер.
Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он встретиться с Владимиром Зеленским, Трамп заявил: "Да, вероятно, я увижу его". А на вопрос, что он скажет Зеленскому, американский президент ответил: "Я скажу: "Как дела?" "Он (Зеленский - прим. ред.) попал в сложную ситуацию, ему не следовало попадать в нее", - добавил хозяин Белого дома.
Ранее представители Белого дома сообщили журналистам, что Трамп планирует встретиться с Зеленским на полях саммита.
Саммит Североатлантического альянса пройдет 24-25 июня в Гааге. Ожидается, что в нем примут участие около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций. Предполагается, что на совещании будет утверждено решение о повышении военных расходов членов блока до 5 % ВВП.