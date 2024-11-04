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Трамп подал иски против американских СМИ на миллиарды долларов
За 2 месяца до возвращения в Белый дом избранный президент США Дональд Трамп начал развязывать судебные тяжбы на миллиарды долларов, подавая целую серию исков против медиакомпаний и издательств. Политик обвиняет их предвзятом отношении к нему. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на материал The Guardian.
Иски поданы против The New York Times, CBS News и других.
Американский журнал Columbia Journalism Review сообщил, что всего за несколько дней до президентских выборов адвокат Трампа Эдвард Эндрю Палтзик направил письмо в The New York Times и Penguin Random House, в котором потребовал 10 млрд долларов в качестве компенсации за ряд статей. Трамп назвал эти статьи "ложными и клеветническими". Письмо стало частью серии судебных исков против других медиакомпаний, которые Трамп обвинил в политическом преследовании.
Также Трамп и адвокаты его кампании подали в суд на CBS News, утверждая в иске, что интервью с Камалой Харрис от 7 октября в программе 60 Minutes было отредактировано и, следовательно, является "вмешательством в выборы". В ответ CBS назвала иск "совершенно необоснованным", отрицала, что интервью было отредактировано, и пообещала "решительно защищаться".
Кроме того, Трамп пожаловался в Федеральную избирательную комиссию на The Washington Post, обвинив ее в незаконных взносах в избирательную кампанию Харрис.
Фото: ТАСС
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