Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Трамп подал повторный иск против The New York Times на 15 млрд долларов за клевету

Трамп подал повторный иск против The New York Times на 15 млрд долларов за клевету

Президент США Дональд Трамп повторно обратился в суд с иском к газете The New York Times. В своем заявлении он обвиняет издание в клевете и требует компенсацию в размере 15 миллиардов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post (WP).

В сентябре, как напоминает издание, федеральный судья "отклонил первоначальный иск и резко раскритиковал политический тон" судебного заявления. В скорректированной жалобе, поданной в окружной суд в Тампе (штат Флорида), акцент сделан на заявлениях NYT, трех ее репортеров и издательского дома Penguin Random House. Адвокаты Трампа назвали их "злонамеренными, клеветническими и уничижительными".

Речь идет об утверждениях относительно деловых достижений Трампа и происхождения его богатства, содержащихся в книге Lucky Loser (2024), написанной журналистами-расследователями The New York Times Сьюзан Крейг и Рассом Бюттнером, а также о различных статьях в NYT.

По информации WP, окружной судья США Стивен Мерридей, назначенный Джорджем Бушем - старшим (1924-2018), отклонил первоначальную жалобу хозяина Белого дома "буквально в уничтожающем" постановлении.

Мерридей объявил, что первоначальная 85-страничная жалоба была "явно неуместной и недопустимой", заявив, что она больше похожа на политическую тираду, чем на серьезное юридическое заявление. Согласно вердикту судьи, любое пересмотренное заявление не должно превышать 40 страниц.

Повторное заявление президента США как раз укладывается в установленные Мерридеем рамки. В нем отсутствуют некоторые политические комментарии, касающиеся победы Трампа на президентских выборах в 2024 году, а также высказывания по поводу "мистификации о сговоре с Россией".

"Упомянутые заявления неправомерно порочат и умаляют профессиональную репутацию Трампа, которую он десятилетиями кропотливо создавал как частное лицо, прежде чем стать президентом США, в том числе в качестве успешного бизнесмена и звезды самого успешного реалити-шоу всех времен - "Кандидат", - говорится в пересмотренной жалобе.

Разделы:

В миреСША

Теги:

Дональд ТрампискСША