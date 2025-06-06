Трамп подписал указ о расширении производства беспилотников в США

Президент США Дональд Трамп подписал 6 июня указ, направленный на укрепление лидерства страны в разработке, коммерциализации и экспорте беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно документу, глава Федерального авиационного управления (FAA) должен расширить возможности эксплуатации дронов, включая полеты вне зоны прямой видимости при выполнении коммерческих и спасательных задач. Кроме того, предписано ускорить разработку технологий беспилотной авиации, включая системы вертикального взлета и посадки, а также автономные полеты.

FAA поручено применять технологии искусственного интеллекта для ускоренной обработки заявок на эксплуатацию БПЛА и обновить дорожную карту по интеграции дронов в национальное воздушное пространство США.

"Президент Трамп укрепляет национальную безопасность, продвигая американские технологии, снижая зависимость от иностранных поставок и поощряя экспорт произведенных в США дронов", - заявили в Белом доме.