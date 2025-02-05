Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских видах спорта

Трамп продолжает сокрушать фундаментальные основы уходящего идеологического миропорядка. На сей раз он запретил то, что Байден считал одним из главных достижений своего президентства.

Отныне трансгендерам запрещено участвовать в женских видах спорта. Этот указ Трамп подписал под аплодисменты юных спортсменов.

Кроме того, сняты с государственного довольствия многочисленные либеральные издания, например, журнал Politico. Среди лишенцев и британская Би-би-си, оказывается, главным спонсором вещательной корпорации тоже был американский бюджет. Начался, по всем приметам, и закат ряда солидных международных организаций.