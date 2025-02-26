Трамп получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил во вторник письмо от Владимира Зеленского, в котором тот заявляет о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

"Я получил сегодня важное письмо от украинского президента Зеленского. В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить долгосрочный мир", - сказал он, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики.

В письме также указывается, добавил американский лидер, что Зеленский и его команда "готовы к работе под сильным руководством" Трампа для достижения долгосрочного мира.