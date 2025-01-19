RU
BY
ENG

3.37 RUB

3.48 USD

3.58 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным через несколько дней после своей инаугурации, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"Избранный президент Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после своего приведения к присяге", - отмечается в сообщении телеканала.

По информации CNN, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне в Украине".

разговорДональд ТрампВладимир Путин