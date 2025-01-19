Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным

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Избранный президент США Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным через несколько дней после своей инаугурации, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
"Избранный президент Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после своего приведения к присяге", - отмечается в сообщении телеканала.
По информации CNN, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне в Украине".