Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и КНР

"К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное проявление отсутствия американского лидерства и американской мощи. Вы видели это по всему миру, и это проявилось в том, что мы видели вчера вечером по телевизору. Но именно поэтому президент Трамп поручил Министерству обороны быть готовыми к восстановлению наших вооруженных сил историческим образом, возродить воинскую этику и восстановить сдерживание. Не потому, что мы ищем конфликта - мы этого не делаем, и мы четко заявляли об этом Китаю, России и другим, а потому, что, будучи готовыми, вы предотвращаете его".