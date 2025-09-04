3.70 BYN
Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и КНР
Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию сблизившихся России и Китая. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет.
Пит Хегсет, министр обороны США:
"К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное проявление отсутствия американского лидерства и американской мощи. Вы видели это по всему миру, и это проявилось в том, что мы видели вчера вечером по телевизору. Но именно поэтому президент Трамп поручил Министерству обороны быть готовыми к восстановлению наших вооруженных сил историческим образом, возродить воинскую этику и восстановить сдерживание. Не потому, что мы ищем конфликта - мы этого не делаем, и мы четко заявляли об этом Китаю, России и другим, а потому, что, будучи готовыми, вы предотвращаете его".
Хегсет также отметил, что США сохранят свои военные возможности "в космосе, в небе, на море, под водой", упомянув и систему "Золотой купол", которую, по его словам, "Китай не может воспроизвести". Наряду с военным сдерживанием, по словам Хегсета, будет использоваться и дипломатия. У Трампа "прекрасные отношения с лидером Китая, и он будет использовать это в надежде найти пути для совместной работы", заключил глава американского военного ведомства.
