Трамп пригрозил Ирану в случае отказа от сделки

"Либо Иран заключит сделку, либо США придется сделать еще один шаг вперед" - очередное предупреждение прозвучало из уст Трампа.

Иранский же МИД заявляет: Тегеран готов предпринять необходимые меры, чтобы как можно быстрее достичь понимания по ядерному вопросу, например, снизить уровень обогащения урана.

Напомним, министр иностранных дел Аракчи с делегацией направился в Женеву для участия в переговорах с США по иранскому ядерному досье, они состоятся сегодня при посредничестве Омана. Американскую делегацию возглавляет спецпосланник президента Уиткофф.

США сосредоточили на иранском направлении крупнейшее за последние 20 лет количество военно-морских и военно-воздушных сил и установили крайний срок в 10 дней. По мнению экспертов, военная операция планируется в начале весны с вероятностью 90 %. Израильская разведка считает, потенциала США для ударов по Ирану хватит на 4-5 дней.