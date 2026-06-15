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Трамп пригрозил Макрону пошлинами на французский алкоголь
Автор:Редакция news.by
Вашингтон продолжает торговые войны. На этот раз президент США Дональд Трамп поставил ультиматум французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Он пригрозил пошлинами в 100 % на вино из Франции. Главное условие Вашингтона - полная отмена цифрового налога, который, по мнению главы Белого дома, ущемляет интересы американских технологических гигантов.
New York Post напоминает, что Париж ввел налог в отношении технологических компаний еще в 2019 году. В частности, он распространяется на местные доходы таких американских компаний, как, например, Amazon.