Трамп пригрозил Макрону пошлинами на французский алкоголь

Вашингтон продолжает торговые войны. На этот раз президент США Дональд Трамп поставил ультиматум французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Он пригрозил пошлинами в 100 % на вино из Франции. Главное условие Вашингтона - полная отмена цифрового налога, который, по мнению главы Белого дома, ущемляет интересы американских технологических гигантов.