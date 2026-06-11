Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану в ночь на пятницу, 12 июня. Он предупредил, что атаки станут мощнее.

По словам главы Белого дома, Вашингтон намерен установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с Венесуэлой. Он также допустил отправку ограниченного военного контингента на территорию Исламской Республики.

В свою очередь, в МИД Тегерана предупредили, что американская агрессия последних дней фактически аннулировала ранее достигнутые мирные договоренности.

Напомним, накануне стороны вновь обменялись ударами. США выпустили около 50 ракет "Томагавк" по иранским объектам. По словам Трампа, только за прошлую ночь американские военные сбросили боеприпасов на сумму 250 млн долларов. Тегеран в ответ атаковал американские аэродромы в Кувейте, Иордании и Бахрейне.