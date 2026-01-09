Трамп пригрозил силовыми мерами Тегерану в случае открытия огня по участникам беспорядков

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к нации, в котором обвинил участников акции в "сотрудничестве с иностранцами". По его мнению, протестующие стремятся угодить президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь американский президент пригрозил силовыми мерами Тегерану в случае открытия огня по участникам беспорядков. Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Тем временем радикалы в Иране стали использовать американский сервис Starlink после того, как власти отключили мобильный интернет. В стране продолжаются стычки на фоне усилий правительства по установлению порядка. Сообщается о гибели 6 человек, в том числе ребенка.

В городе Кередж бунтовщики подожгли здание мэрии. Сообщается о масштабных разрушениях в столице: бунтовщики повредили 26 банков и подожгли 25 мечетей, совершили нападения на посты правоохранительных органов. Поджогам и вандализму подверглись даже машины пожарных и скорой помощи.