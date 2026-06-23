Трамп проведет встречу с Пентагоном и оружейными лоббистами 24 июня

Президент США планирует провести встречу с руководством Пентагона и представителями крупнейших производителей оружия в стране. На встрече 24 июня будет обсуждаться ускоренное наращивание производства ракет и других боеприпасов, запасы которых заметно истощились во время войны с Ираном. Об этом сообщили СМИ, а позже подтвердил сам Дональд Трамп.

По его словам, для пополнения американских арсеналов будут привлекать крупные автоконцерны, в том числе Ford и General Motors. Они будут производить противоракеты для зенитных ракетных комплексов и другие вооружения.

По данным The Wall Street Journal, Пентагон уже договорился с производителями об увеличении выпуска ракет Patriot и Tomahawk, однако полноценное финансирование этих программ пока не утверждено Конгрессом.