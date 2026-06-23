Трамп проводит кадровую чистку в Национальной разведке США

По прямому указанию Дональда Трампа временно исполняющий обязанности директора ведомства Пулт в первый же рабочий день потребовал списки сотрудников на вылет, нанеся удар по ключевым структурам: Центру контрразведки и Центру по борьбе с терроризмом.