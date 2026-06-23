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Трамп проводит кадровую чистку в Национальной разведке США

Сокращения в "глубинном государстве" начались. Телеканал CNN сообщает о массовых увольнениях в Национальной разведке США.

По прямому указанию Дональда Трампа временно исполняющий обязанности директора ведомства Пулт в первый же рабочий день потребовал списки сотрудников на вылет, нанеся удар по ключевым структурам: Центру контрразведки и Центру по борьбе с терроризмом.

Представители Демократической партии в Конгрессе уже бьют тревогу, заявляя, что масштабная зачистка профессиональных кадров полностью разрушает систему национальной безопасности и угрожает самой американской государственности.

Разделы:

В миреСША

Теги:

кадрыДональд Трамп