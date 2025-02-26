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Трамп расхвалил главу Департамента госэффективности Илона Маска
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Трамп выборы2025-02-28T14:30:50.000000Z00
Трамп не нарадуется на свою команду. Изданию New York Times он расхвалил главу Департамента госэффективности - Илона Маска, отметив, что тот способен предотвратить новую Великую депрессию в Штатах.
"Если кто-то и сможет решить эту проблему, то это самый богатый человек на земле" - пишет издание. Об успехах Маска трубят СМИ. Ведомство бизнесмена просочилось более чем в 20 правительственных структур.
К главным его заслугам приписывают фактическую ликвидацию USAID. При этом New York Times констатирует, что скоростью действий Маск нивелирует все контрдействия против него. Сколько в Штатах опасных нахлебников, миллиардеру еще предстоит выяснить. Но он движется к заявленной цели - сократить гостраты на 2 трлн долларов.