Трамп расхвалил главу Департамента госэффективности Илона Маска

Трамп не нарадуется на свою команду. Изданию New York Times он расхвалил главу Департамента госэффективности - Илона Маска, отметив, что тот способен предотвратить новую Великую депрессию в Штатах.



"Если кто-то и сможет решить эту проблему, то это самый богатый человек на земле" - пишет издание. Об успехах Маска трубят СМИ. Ведомство бизнесмена просочилось более чем в 20 правительственных структур.



