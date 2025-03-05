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Трамп: США потратили 8 млн долларов на поддержку ЛГБТ в стране, о которой никто никогда не слышал
Соединенные Штаты потратили миллионы долларов на поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в южноафриканской стране Лесото, о существовании которой "никто никогда не слышал". С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп, выступая с обращением перед Конгрессом, сообщает ТАСС.
"8 млн долларов ушло на продвижение ЛГБТ в африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал", - сказал Трамп.
Президент США упомянул траты на Лесото в ряду других нерациональных расходов американского правительства, в том числе на помощь по программам за рубежом. В частности, по его словам, США потратили 45 млн долларов на стипендии по продвижению "разнообразия, равенства и инклюзивности" в Мьянме, а также 40 млн долларов на улучшение социального и экономического положения "оседлых мигрантов", при том что "кто это такие, никто не знает", добавил Трамп.
Как отмечает агентство France-Presse (AFP), которое обратило внимание на слова Трампа о Лесото, в этой южноафриканской стране один из самых высоких показателей в мире по заболеваемости ВИЧ/СПИД. США потратили более 630 млн долларов на борьбу с данной проблемой в Лесото с 2006 года.