Трамп: США потратили 8 млн долларов на поддержку ЛГБТ в стране, о которой никто никогда не слышал

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Соединенные Штаты потратили миллионы долларов на поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в южноафриканской стране Лесото, о существовании которой "никто никогда не слышал". С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп, выступая с обращением перед Конгрессом, сообщает ТАСС.

"8 млн долларов ушло на продвижение ЛГБТ в африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал", - сказал Трамп.

Президент США упомянул траты на Лесото в ряду других нерациональных расходов американского правительства, в том числе на помощь по программам за рубежом. В частности, по его словам, США потратили 45 млн долларов на стипендии по продвижению "разнообразия, равенства и инклюзивности" в Мьянме, а также 40 млн долларов на улучшение социального и экономического положения "оседлых мигрантов", при том что "кто это такие, никто не знает", добавил Трамп.