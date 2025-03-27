Трамп: Судебная система Нью-Йорка и Вашингтона занимает первое место по своей коррумпированности

Президент США Дональд Трамп назвал суды в Нью-Йорке и Вашингтоне самыми коррумпированными и радикальными и заявил о необходимости провести проверки судебной системы в стране, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Судебная система сломана во многих частях нашей страны, а Нью-Йорк и Вашингтон занимают первое место по своей коррумпированности и радикализму. Необходимо немедленно провести расследование этой фальсифицированной системы, пока не стало слишком поздно!" - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

В частности, Трамп назвал "крайне предвзятым" судью Джеймса Боасберга, предписавшего прекратить массовые депортации мигрантов из США и развернуть все рейсы с ними на борту.