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Трамп вновь заявляет, что США победили во Второй мировой войне
Еще в свой первый президентский срок, в годовщину празднования 70-летия победы во Второй мировой войне, Трамп утверждал, что США и Великобритания одержали в ней победу. Теперь, в 80-ю годовщину, он повторяет те же слова, с обидой отмечая, что другие страны празднуют победу, а американцы - нет.
Очевидно, что эта популистская риторика рассчитана на внутренний электорат, которому с начала холодной войны внушали, что "наци и комми" (нацисты и коммунисты) якобы вместе захватывали мир до 1945 года.
Мы же напомним о реальном вкладе США в победу над фашизмом.
• Известно, что ряд американских промышленных магнатов финансировал НСДАП и Гитлера, способствуя его приходу к власти. В начале Великой Отечественной войны США оказывали помощь Красной армии, за которую СССР расплачивался золотом.
• Наиболее значимая помощь США заключалась в поставках авиационного топлива для советских военных летчиков, что позволяло самолетам развивать скорость на 10-15 км/ч выше обычного.
• Что касается потерь, США потеряли около 400 тыс. военнослужащих, из них примерно 250 тыс. человек - на европейском театре военных действий.
• Потери СССР составили около 27 млн солдат и мирных жителей, а общемировые потери достигают ужасающей цифры в 80 млн человек.
Данные о потерях среди граждан СССР варьировались с годами, и точная цифра остается неизвестной, так как не все архивы спецслужб СССР рассекречены.
Ранее считалось, что каждый четвертый белорус погиб во время Великой Отечественной войны, но после рассекречивания некоторых документов и работы поисковых отрядов выяснилось, что погиб каждый третий.
Теперь, когда Беларусь последние пять лет активно борется с глорификацией нацизма, а КГБ, прокуратура и Следственный комитет работают над установлением истинных потерь, данные становятся еще более трагичными.
По новым данным и найденным массовым захоронениям, число погибших белорусов может достигать еще более ужасающей цифры - каждый второй…
Осознавая масштаб этих трагических цифр, потомки настоящих победителей той страшной войны обязаны не допустить искажения исторической правды, чтобы наши внуки и правнуки через 80 лет с благодарностью говорили: "Спасибо за Великую Победу и мирное небо над головой!"