Еще в свой первый президентский срок, в годовщину празднования 70-летия победы во Второй мировой войне, Трамп утверждал, что США и Великобритания одержали в ней победу. Теперь, в 80-ю годовщину, он повторяет те же слова, с обидой отмечая, что другие страны празднуют победу, а американцы - нет.

Очевидно, что эта популистская риторика рассчитана на внутренний электорат, которому с начала холодной войны внушали, что "наци и комми" (нацисты и коммунисты) якобы вместе захватывали мир до 1945 года.

Мы же напомним о реальном вкладе США в победу над фашизмом.

• Известно, что ряд американских промышленных магнатов финансировал НСДАП и Гитлера, способствуя его приходу к власти. В начале Великой Отечественной войны США оказывали помощь Красной армии, за которую СССР расплачивался золотом.

• Наиболее значимая помощь США заключалась в поставках авиационного топлива для советских военных летчиков, что позволяло самолетам развивать скорость на 10-15 км/ч выше обычного.

• Что касается потерь, США потеряли около 400 тыс. военнослужащих, из них примерно 250 тыс. человек - на европейском театре военных действий.

• Потери СССР составили около 27 млн солдат и мирных жителей, а общемировые потери достигают ужасающей цифры в 80 млн человек.

Данные о потерях среди граждан СССР варьировались с годами, и точная цифра остается неизвестной, так как не все архивы спецслужб СССР рассекречены.

"Мы победили в двух мировых войнах, но никогда не приписывали это себе в заслугу. Это делают другие!" — написал Трамп в соцсети The Truth news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa04b315-7e59-40eb-aa02-b3bd5940f73b/conversions/e5ada744-48cb-4527-872a-828bfdc36277-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa04b315-7e59-40eb-aa02-b3bd5940f73b/conversions/e5ada744-48cb-4527-872a-828bfdc36277-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa04b315-7e59-40eb-aa02-b3bd5940f73b/conversions/e5ada744-48cb-4527-872a-828bfdc36277-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa04b315-7e59-40eb-aa02-b3bd5940f73b/conversions/e5ada744-48cb-4527-872a-828bfdc36277-xl-___webp_1920.webp 1920w "Мы победили в двух мировых войнах, но никогда не приписывали это себе в заслугу. Это делают другие!" — написал Трамп в соцсети The Truth

Ранее считалось, что каждый четвертый белорус погиб во время Великой Отечественной войны, но после рассекречивания некоторых документов и работы поисковых отрядов выяснилось, что погиб каждый третий.

Теперь, когда Беларусь последние пять лет активно борется с глорификацией нацизма, а КГБ, прокуратура и Следственный комитет работают над установлением истинных потерь, данные становятся еще более трагичными.

По новым данным и найденным массовым захоронениям, число погибших белорусов может достигать еще более ужасающей цифры - каждый второй…