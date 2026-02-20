Трамп выдвинул ультиматум Ирану - в противном случае "плохие вещи случаются"

Трамп дал Ирану 15 дней на заключение ядерной сделки, предупредив, что в противном случае "плохие вещи случаются". Обсудим ультиматум в "Теме дня".

Вашингтон наращивает военную мощь в регионе - это все, чтобы аргументы казались весомее. Группировка уже сравнивается с той, которой Ирак и Саддам Хусейн были уничтожены.

Дональд Трамп говорит: "Ребята, у Ирана есть максимум 15 дней". 15 дней! Он уточняет: "Мы либо заключим сделку, либо добьемся ее иным образом". Вот это "иным образом" - та самая крупная авиационная группировка со времен вторжения США в Ирак в 2003 году.

Помните, как тогда Буш-младший "освобождал" эту страну от оружия массового поражения и превратил Ирак в руины под предлогом "демократии"? Колин Пауэл тряс пробиркой в ООН, но в итоге оказалось, что это все было вранье. Не было никакого оружия массового поражения у Саддама. Теперь США собрали у берегов Ирана авианосцы, включая знаменитый USS Abraham Lincoln, и 50 самолетов, готовых к "ограниченным ударам" хоть в эти выходные.

Логика тут железобетонная: хочешь мира - готовься к войне. Но почему-то всегда за счет чужой территории.

Часики тикают: демократия на крыльях "Томагавков"

Итого: 50 тыс. солдат (столько есть на американских базах на Ближнем Востоке), авианосцы USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford как плавучие крепости. По информации CNN и Reuters, американские эсминцы набиты крылатыми ракетами. Истребители пятого поколения F-35 и F-22 - причем пишут, что их радар не видит. Британия предоставила базу Диего-Гарсия для стратегических бомбардировщиков B-2 . Ах да, и Израиль привел армию в состояние повышенной боевой готовности.



Трампу уже принесли на подпись несколько вариантов развития событий: от "чуть-чуть пострелять по ракетным шахтам" до "давайте-ка помножим руководство Ирана на ноль". И весь этот военный Армагеддон называют "подготовкой к переговорам". Это как если бы вы пришли свататься к невесте, а за вашей спиной стоял взвод автоматчиков с факелами.



В прошлый раз, в июне 2025 года, Трамп точно так же дал две недели на раздумья, и 22 июня американская авиация уже отрабатывала удары по объектам в Натанзе и Исфахане в рамках операции "Полуночный молот". Сейчас история может повториться, но с поправкой на усиление. В этот раз готовятся не просто дать "пощечину", а полноценную военную кампанию. И что произойдет с Ираном - вопрос.

Ситуация может стать катастрофой для всего региона

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Может рассыпаться, а может произойти обратная ситуация. Иран может собраться и нанести удар и по Израилю, и по интересам США в регионе, дестабилизировать ситуацию. "Буря в пустыне" опиралась на предательство иракских генералов. Саддам Хусейн был предан своими генералами, они получили крупные финансовые ресурсы за свое предательство. Иран просто по размерам очень большое государство, и если там 92-93 млн человек, в Ираке максимум было 20 млн человек, и то это крупное государство. Иран в разы больше. Поэтому при наземной операции, при военной операции против Ирана, ситуация может стать катастрофичной для всего региона".

Ответ для США: вы нам - авианосец, а мы вам - морское дно

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи - человек, обладающий и железным спокойствием и чувством юмора. Пишут, что когда Трамп начал хвастаться авианосцами, Хаменеи вышел к народу и сказал фразу, которая достойна войти в историю: "Авианосец - опасная штука. Но есть вещи поопаснее - оружие, способное отправить авианосец на дно". То есть, пока Вашингтон считает дни до ультиматума, Тегеран не сидит на месте.



Тут в СМИ появляются данные, некоторые ссылаются даже на МАГАТЭ, что у Ирана есть урана на 9 боеголовок. И у них есть ракеты, которые могут долететь до баз США в Катаре и до Тель-Авива. За ультиматумами США стоит простой, как валенок, интерес. Америка хочет обнулить ядерный потенциал Ирана. Иран, естественно, не согласен. Плюс, как пишут аналитики, Израиль активно толкает Трампа под руку. Хочет, чтобы американцы решили его вековую проблему чужими руками.

Складывается впечатление, что эти 15 дней нужны не для того, чтобы договориться. Они нужны для красивого жеста. Чтобы Трамп мог сказать: "Я дал им шанс! Я человек мира, а они не захотели. Пришлось их наказать". Авианосцы уже на месте, приказ может быть отдан в любую минуту.