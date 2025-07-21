Трамп выложил ИИ-ролик с арестом Обамы

Президент США Дональд Трамп выложил в сеть ролик, который создал искусственный интеллект, где показан арест бывшего американского лидера Барака Обамы. Они на пару сидят в Овальном кабинете, затем Обаму выводят агенты ФБР под песню под "YMCA" группы The Village People. Озорную композицию Трамп активно использовал во время своей предвыборной кампании.