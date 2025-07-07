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"Он может поразвлекаться" - Трамп высмеял идею Маска о новой партии
В США объявлено о появлении третьей партии. Поссорившись с Дональдом Трампом, Илон Маск официально объявил о создании своей новой политической партии под названием "Партия Америка".
При этом бывший помощник президента США по коммуникациям при первом сроке Трампа Энтони Скарамуччи уже заявил, что заинтересован в присоединении к ней. Сам же хозяин Белого дома назвал планы Маска смехотворными.
"Я думаю, что нелепо создавать третью партию. У нас огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути. Но это всегда была двухпартийная система. И я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы. Система придумана для двух партий, третьи никогда ничего не получали. Он может поразвлекаться, но я считаю это нелепым", - высказался американский президент.
Трамп считает, что новая партия Маска может вызвать политический хаос в США. В своей соцсети он подчеркнул, что ему грустно наблюдать за тем, как Маск "пошел вразнос" за последние 5 недель.