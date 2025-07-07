"Он может поразвлекаться" - Трамп высмеял идею Маска о новой партии

В США объявлено о появлении третьей партии. Поссорившись с Дональдом Трампом, Илон Маск официально объявил о создании своей новой политической партии под названием "Партия Америка".





news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efd75a49-8230-4828-85fb-6e5ee95af0fc/conversions/575f926b-9954-4658-9eb8-93b5a84f39d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efd75a49-8230-4828-85fb-6e5ee95af0fc/conversions/575f926b-9954-4658-9eb8-93b5a84f39d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efd75a49-8230-4828-85fb-6e5ee95af0fc/conversions/575f926b-9954-4658-9eb8-93b5a84f39d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efd75a49-8230-4828-85fb-6e5ee95af0fc/conversions/575f926b-9954-4658-9eb8-93b5a84f39d9-xl-___webp_1920.webp 1920w

При этом бывший помощник президента США по коммуникациям при первом сроке Трампа Энтони Скарамуччи уже заявил, что заинтересован в присоединении к ней. Сам же хозяин Белого дома назвал планы Маска смехотворными.

"Я думаю, что нелепо создавать третью партию. У нас огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути. Но это всегда была двухпартийная система. И я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы. Система придумана для двух партий, третьи никогда ничего не получали. Он может поразвлекаться, но я считаю это нелепым", - высказался американский президент.