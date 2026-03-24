Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку с США

США пытаются спешно вылезти из болота под названием война с Ираном. Трамп в очередной раз заявил, что Штаты уже одержали победу и рассказал о переговорах с "правильными людьми" в Тегеране.

Американский лидер подчеркнул, они очень хотят заключить сделку, однако он не уточнил, с кем именно ведет диалог. Он также утверждает, что Иран согласился навсегда отказаться от планов получения ядерного оружия.

Дональд Трамп, президент США:

"Ненавижу говорить это, но дело в том, что мы ликвидировали все их руководство, потом они собрались и выбрали себе новое руководство, а мы ликвидировали и его тоже, всех. И вот сейчас там новая группа товарищей, с которыми мы тоже можем разобраться легко. Но хотим посмотреть, как все пойдет. По сути, мы добились смены режима. Там у руля сейчас совсем не те люди, с которыми мы начинали и которые повинны во всех тех проблемах".

Тем временем СМИ сообщают, что США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. В общих чертах план Вашингтона касается иранской программы баллистических ракет, ядерной программы и вопросов морского судоходства.

В ответ Штаты якобы обещают отмену всех санкций без угрозы их возобновления, а также помощь в продвижении и развитии гражданской ядерной программы в Бушере.