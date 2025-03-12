Трамп заявил о намерении позвонить Путину. Когда состоится разговор?

По итогам переговоров в Саудовской Аравии представители США и Украины пришли к консенсусу.

Украина выразила готовность принять предложение Штатов по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон при принятии и одновременном выполнении Россией. Соединенные Штаты в свою очередь немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в безопасности Украины.

Делегации также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности, во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными. В ближайшее время американская сторона намерена провести соответствующие переговоры с Москвой. Дональд Трамп заявил, что вскоре позвонит Владимиру Путину. Предположительно разговор состоится в эту пятницу.

Дональд Трамп, президент США:

"Я поговорю с Владимиром Путиным, для танго нужно двое, как я и говорил. Надеюсь, он тоже согласится, и я уверен, что это будет уже 75 % решения этой проблемы, остальное касается документов, переговоров по земле и так далее".

Впрочем, как отмечают западные СМИ, одно из важнейших требований российской стороны - дальнейшая демилитаризация Украины - в ходе переговоров не упоминалось. Устроит ли Москву такой план, который скорее даст отсрочку Киеву на передислокацию и перевооружение ВСУ, большой вопрос. Тем более есть горький опыт с Минскими и Стамбульскими договоренностями.