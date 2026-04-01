Трамп заявил о скором завершении конфликта на Ближнем Востоке

Все устали от войны, но никто не решается сделать первый шаг. Дональд Трамп заявил, что США добились смены власти в Иране и завершат военную кампанию в течение двух-трех недель. Он отметил, что решение о завершении кампании не связано с переговорами с Тегераном, Штаты планируют довести операцию до конца в обозначенные сроки.

"Мы ведем переговоры с ними прямо сейчас, и опять же, у нас произошла смена режима. Хотя это не входило в число моих целей. У меня была одна цель - чтобы у них не было ядерного оружия, и она достигнута. Мы заканчиваем работу, и я думаю, что в течение, может быть, двух недель, может быть, еще пары дней, мы все завершим. Возможно, мы заключим сделку до этого. Но это не имеет значения. Мы отбросили их назад. Им потребуется от 15 до 20 лет, чтобы восстановить то, что мы с ними сделали", - подытожил хозяин Белого дома.