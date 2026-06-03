Трамп желает встретиться с лидером Ирана из-за ближневосточного конфликта

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с верховным лидером Ирана. Президент США утверждает, что Али Хаменеи участвует в переговорном процессе с Вашингтоном. Об этом сообщает New York Post. Трамп полагает, что сделка с Ираном может быть достигнута в течение следующей недели.

При этом Тегеран, по данным Tasnim, объявил, что приостанавливает переговоры с США из-за непрекращающихся атак Израиля на Ливан. На фоне противоречивых заявлений США и Иран продолжают обмениваться ракетными и беспилотными ударами. Каждая сторона обвиняет другую в провокациях.

Под удар попал аэропорт Кувейта. По данным Министерства здравоохранения эмирата, пострадали более 60 человек. До этого иранское агентство ISNA сообщило, что КСИР осуществил удары ракетами и беспилотниками по штабу Пятого флота ВМС США, находящемуся в Бахрейне, а также по американской авиабазе в одной из стран региона. В агентстве назвали это ответом на недавние атаки США на военный объект Ирана на острове Кешм.