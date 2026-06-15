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Транспортный сектор Польши накрыла волна банкротств
Транспортно-логистический сектор Польши, обеспечивающий пятую часть всех грузоперевозок в Евросоюзе, стремительно погружается в глубочайший кризис.
С начала 2025 года рынок уже покинули более 1,5 тыс. профильных компаний, из них почти 500 - только за первые 4 месяца 2026-го.
При этом закрываются не только мелкие фирмы, но и крупные перевозчики с автопарком свыше ста машин.
Главными причинами краха польских логистов стали рост цен на дизель, новые дорожные сборы, увеличение издержек в соседних странах и все более тяжелая административная нагрузка внутри самой Польши.
Отдельный удар - кадровый дефицит. За два года число иностранных водителей в польских транспортных компаниях сократилось почти на 16 тыс. человек, а оформление новых специалистов из-за рубежа может тянуться до полутора лет.