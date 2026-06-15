Транспортный сектор Польши накрыла волна банкротств

Транспортно-логистический сектор Польши, обеспечивающий пятую часть всех грузоперевозок в Евросоюзе, стремительно погружается в глубочайший кризис.

С начала 2025 года рынок уже покинули более 1,5 тыс. профильных компаний, из них почти 500 - только за первые 4 месяца 2026-го.

При этом закрываются не только мелкие фирмы, но и крупные перевозчики с автопарком свыше ста машин.

Главными причинами краха польских логистов стали рост цен на дизель, новые дорожные сборы, увеличение издержек в соседних странах и все более тяжелая административная нагрузка внутри самой Польши.