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Треть украинцев не могут найти работу в Литве
Более трети переселенцев из "незалежной" не могут найти работу в Литве. По данным Международной организации по миграции, всего на литовском рынке труда так или иначе активны 70 % украинцев от общего числа приехавших, а 15 % смогли сами организовать свою рабочую деятельность. При этом более половины украинцев - 62 % - испытывают финансовые трудности, а 36 % заявили о проблемах с трудоустройством. В этих условиях спрос на языковые курсы для приезжих из Украины увеличился с 8 до 43 %.
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