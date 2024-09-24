Треть украинцев не могут найти работу в Литве

Более трети переселенцев из "незалежной" не могут найти работу в Литве. По данным Международной организации по миграции, всего на литовском рынке труда так или иначе активны 70 % украинцев от общего числа приехавших, а 15 % смогли сами организовать свою рабочую деятельность. При этом более половины украинцев - 62 % - испытывают финансовые трудности, а 36 % заявили о проблемах с трудоустройством. В этих условиях спрос на языковые курсы для приезжих из Украины увеличился с 8 до 43 %.