Третий круг: в СМИ обсуждают, как может пройти очередной раунд переговоров России и Украины

Переговоры Киева и Москвы в Стамбуле заходят уже на третий круг, и каждый раз окно возможностей становится все уже и уже. Издание Independent сыплет инсайдами и пишет, что будут технические переговоры по ограниченному кругу вопросов.

Более того, Россия и Украина настолько походят на супругов при разводе, что офис Зеленского заявляет, что встреча пройдет в среду, 23 июля. Кремль, через ТАСС, заявляет - переговоры только в четверг, 24 июля, не раньше.

Украинский флаг на фоне города news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b9ce3e6-4b93-40f7-a47d-3eef853fc02a/conversions/87ae824b-66d0-4db5-916f-b1b0ea951fa7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b9ce3e6-4b93-40f7-a47d-3eef853fc02a/conversions/87ae824b-66d0-4db5-916f-b1b0ea951fa7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b9ce3e6-4b93-40f7-a47d-3eef853fc02a/conversions/87ae824b-66d0-4db5-916f-b1b0ea951fa7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b9ce3e6-4b93-40f7-a47d-3eef853fc02a/conversions/87ae824b-66d0-4db5-916f-b1b0ea951fa7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Олейник, член общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"На переговорах будет гуманитарная составляющая - обмен пленными, ранеными. Не очень приятная будет опять для Украины тема обмена телами погибших, просто соотношение будет не в пользу Украины, что вызовет у украинцев вопросы, что это такая за война. Рустем Умеров обещал главе делегации России Владимиру Мединскому на первой встрече передать 6 тыс. тел погибших русских на возвращение 6 тыс. тел украинцев, но реально это оказалось около 60-70 тел за несколько раундов обмена".

И мир, и Босфор, а с ними и дворец Чираган наблюдают уникальное геополитическое явление - переговоры Шредингера, которые будут или сегодня, или не сегодня. Более того, нет даже джентльменской четкости, так как очень резко обе стороны заявили, что летят в Стамбул. Но Зеленскому выгодно, чтобы они начались прямо сейчас, ведь Владимир уничтожает НАБУ, и это не планета из "Звездных войн", а бюро по борьбе с коррупцией.

Несколько тысяч украинцев впервые с начала войны вышли на улицы, чтобы протестовать. Но почему Зеленский решил именно сейчас резать по живому НАБУ? Ответ прост - бывший вице-премьер Алексей Чернышов бежал из Украины с семьей со знанием очень большой информации.

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Самое забавное, что наличие такого НАБУ - ключевое условие для вступления в ЕС. Получается, Зеленский повернулся к Европе самым уязвимым местом. И в таком контексте, конечно, переговоры помогут сбить скандальную волну в СМИ. Но сразу отметим, что византийскую хитрость Зеленского русские давно раскусили, и едут украинцы вести переговоры в Стамбул, а никак не в Константинополь.