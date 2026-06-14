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ЦАХАЛ атаковал столицу Ливана
Автор:Редакция news.by
ЦАХАЛ вновь нанес авиаудар по столице Ливана. Есть погибшие и раненые. Израильские СМИ пишут, что указания дали премьер Нетаньяху и министр обороны Кац.
Утверждается, что удары наносятся по объектам ливанской "Хезболлы" в ответ на утреннюю атаку. Представитель ЦАХАЛ назвал действия группировки "вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня", указав, что "снаряды упали вблизи населенных пунктов на севере страны".
Ранее военное командование Ирана пригрозило мощной атакой на Израиль в случае возобновления ударов по Ливану. Эскалация происходит на фоне анонсированного на 14 июня президентом Трампом подписания меморандума между США и Ираном.