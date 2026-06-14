ЦАХАЛ атаковал столицу Ливана

ЦАХАЛ вновь нанес авиаудар по столице Ливана. Есть погибшие и раненые. Израильские СМИ пишут, что указания дали премьер Нетаньяху и министр обороны Кац.

Утверждается, что удары наносятся по объектам ливанской "Хезболлы" в ответ на утреннюю атаку. Представитель ЦАХАЛ назвал действия группировки "вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня", указав, что "снаряды упали вблизи населенных пунктов на севере страны".