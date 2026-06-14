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ЦАХАЛ готовится к немедленной атаке после ударов по Ливану
Эскалация на Ближнем Востоке. Израиль могут атаковать в ближайшие часы, объявили в ЦАХАЛ. Армия в состоянии повышенной готовности, добавили в Генштабе страны.
Ранее израильские военные ударили по району Дахия в Бейруте. Есть погибшие и раненые. Израильские СМИ пишут, что указания дали премьер Нетаньяху и министр обороны Кац. Утверждается, что удары наносились по объектам ливанской "Хезболлы" в ответ на утреннюю атаку.
В Тегеране уже предупредили, что возобновление Израилем авиаударов по территории Ливана может серьезно подорвать переговорный процесс между США и Ираном.
Отреагировал и президент США Дональд Трамп. Он назвал атаку Тель-Авива незначительной и бессмысленной и посетовал, что эскалация произошла в такой важный день, когда стороны так близки к заключению мирного соглашения.
Ранее ряд СМИ сообщил, что меморандум о начале разрешения кризиса между США и Ираном может быть подписан уже сегодня.
При этом агентство Fars утверждает, что Тегеран пока не дал согласия. Как только стало известно, Путин и Трамп провели телефонный разговор.