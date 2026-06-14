ЦАХАЛ готовится к немедленной атаке после ударов по Ливану

Эскалация на Ближнем Востоке. Израиль могут атаковать в ближайшие часы, объявили в ЦАХАЛ. Армия в состоянии повышенной готовности, добавили в Генштабе страны.

Ранее израильские военные ударили по району Дахия в Бейруте. Есть погибшие и раненые. Израильские СМИ пишут, что указания дали премьер Нетаньяху и министр обороны Кац. Утверждается, что удары наносились по объектам ливанской "Хезболлы" в ответ на утреннюю атаку.

В Тегеране уже предупредили, что возобновление Израилем авиаударов по территории Ливана может серьезно подорвать переговорный процесс между США и Ираном.

Отреагировал и президент США Дональд Трамп. Он назвал атаку Тель-Авива незначительной и бессмысленной и посетовал, что эскалация произошла в такой важный день, когда стороны так близки к заключению мирного соглашения.

Ранее ряд СМИ сообщил, что меморандум о начале разрешения кризиса между США и Ираном может быть подписан уже сегодня.