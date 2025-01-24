Цены на газ в Европе впервые за два года превысили 620 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 февраля 2023 года превысили 620 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE. Об этом сообщают РИА Новости.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10:00 мск понедельника у отметки в 618 долларов (+3,4 %) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11:03 мск их стоимость составляет 620,7 доллара (+3,8 %). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 597,7 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в ЕС пошли вверх после того, как истек договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности для этого.

В прошлом году компания поставила по этому маршруту около 15 млрд кубометров топлива, что составило 4,5 % от общего потребления в ЕС.

Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.