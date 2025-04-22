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Церемония погребения Папы Римского Франциска прошла в Риме
Гроб с телом 266-го Папы Римского Франциска положили в могилу в папской базилике Санта-Мария-Маджоре. Церемония погребения прошла в присутствии узкого круга людей, включая нескольких кардиналов, трансляция не велась, сообщает ТАСС.
Фотографии того, как будет выглядеть могила понтифика, распространили накануне. Она представляет собой мраморную плиту с надписью "Франциск" на латыни. Папа Римский сам при жизни выбрал место своего захоронения - в нише между двумя капеллами - Сфорца и Паолиной, названной в честь Павла V, Боргезе, там похороненного. Именно в ней хранится почитаемая икона Богоматери, защитницы Рима, перед которой Франциск часто молился, в том числе незадолго до смерти. Его гроб положили под уровень пола, поскольку он завещал похоронить себя "в земле".
Франциск стал восьмым по счету понтификом, похороненным в этой церкви. Но последнее захоронение восходит ко второй половине XVII века. Хотя церковь находится в Риме, на одном из семи холмов - Эсквилинском, формально она считается подвластной Ватикану.
На площади Святого Петра и вокруг во время службы, по данным римских властей, находились 250 тыс. человек. Как уточняется, еще около 150 тыс. провожали гроб на улицах Рима по маршруту следования из Ватикана к месту погребения.
По информации корреспондента агентства, в Риме предприняты беспрецедентные меры безопасности. В небе над столицей летают вертолеты полиции и военных. Любое другое воздушное передвижение запрещено. Перекрыт весь центр Рима.
Как сообщили в службе печати Святого Престола, уже с утра воскресенья, 27 апреля, захоронение будет доступно для поклонения.
Аргентинец Хорхе Марио Бергольо был избран на папский престол в марте 2013 года после отречения своего предшественника Бенедикта XVI. Он умер 21 апреля в возрасте 88 лет на следующий день после Пасхи, которую впервые за 11 лет католики и православные отмечали одновременно. 20 апреля Франциск благословил верующих по случаю Пасхи. Утром следующего дня он умер от инсульта, возникшего на фоне хронических заболеваний и вызвавшего кому и остановку сердца.
Дату конклава (закрытых выборов Папы Римского) должны определить кардиналы на общей конгрегации. Согласно принятым нормам, он может начаться не раньше чем через 15 дней и не позже чем через 20 после смерти понтифика. Наблюдатели называют как возможную дату начала - 5-6 мая.