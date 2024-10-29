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ЦИК Молдовы утвердил победу Санду на выборах президента

ЦИК Молдовы утвердил победу Санду на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу в нем действующего президента Майи Санду, сообщает ТАСС.

"Избранным объявляется кандидат Майя Санду, выдвинутый политической партией "Партия действия и солидарности", набравший наибольшее количество голосов во втором туре - 930 139 голосов", - зачитала председатель ЦИК Анжелика Караман проект постановления, который был принят единогласно.

В нем отмечается, что постановление вступает в силу с сегодняшнего дня и направляется на утверждение в Конституционный суд. Оно может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение трех дней.

По данным ЦИК, во втором туре Санду получила 55,33 % голосов, обойдя кандидата от оппозиции Александра Стояногло. Однако в самой Молдове Стояногло получил 51 %. Перевес его соперницы был достигнут за счет голосования свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Выдвинувшая Стояногло оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова назвала Санду нелегитимным президентом, которого признают только ее "спонсоры и кураторы из-за рубежа".

В ЦИК поступило множество жалоб о нарушениях, которые касаются злоупотребления административным ресурсом, организованного подвоза избирателей, однако они были отклонены. Стояногло ранее признал поражение.

Выборы прошли на фоне экономического кризиса, вызванного подорожанием энергоресурсов, а также акций протеста оппозиции, на которые власти ответили репрессивными мерами. Так, были обвинены в угрозе национальной безопасности и закрыты 14 телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции. На ее лидеров были заведены уголовные дела. В период избирательной кампании обыски прошли примерно у 1 тыс. человек.

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